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Отечественная компания MY.GAMES, издатель «Аллодов Онлайн», Warface и Lost Ark, ушла из России

Отечественная игровая компания MY.GAMES ушла из России
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Компания MY.GAMES, главный офис которой находится в Москве, объявила о тотальной реструктуризации, по итогам которой международная часть компании покинет рынок РФ. Российскую часть корпорации выделят в издательство Astrum Entertainment. Она будет поддерживать уже выпущенные проекты, включая «Аллоды Онлайн», Warface и Perfect World.

MY.GAMES, ведущий международный разработчик и издатель видеоигр, объявляет о реструктуризации бизнеса и уходе с российского рынка. В результате реструктуризации часть бизнеса, приносящего доход в России, будет выделена в новую независимую организацию, не связанную с MY.GAMES. MY.GAMES прекратит свою деятельность в России.

Astrum станет частью совместного предприятия с Innova, которая выступит контролирующим и управляющим лицом СП. Его планируют развивать за счёт издательства продуктов с перспективных рынков — например, стран Азии.

MY.GAMES уже в качестве международной компании сосредоточится на развитии бизнеса в других странах и будет разрабатывать игры для мобильных устройств, ПК и консолей.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: MY.GAMES

Источник: «Чемпионат»

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