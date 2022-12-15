Генри Кавиллу предложили сняться в кино или сериале по вселенной Warhammer

Генри Кавилл давно известен своей любовью к мрачной вселенной Warhammer. Об этом его увлечении знают и фанаты, и коллеги. Недавно актёр Рахул Коли, наиболее известный по хоррор-сериалу «Ночная месса», предложил Генри снять фильм или сериал, основанный на мире Warhammer.
Рахул также пошутил, заявив, что если его публикация с просьбой наберёт 40 лайков, то проект точно нужно реализовать.
Эй, Генри, к чёрту всё! Давай сделаем фильм или мини-сериал по Warhammer. С уважением, Рахул.
Кавилл пока не прокомментировал предложение коллеги. Но звезда «Полового воспитания» Эйса Баттерфилд заявил, что в подобном проекте готов исполнить хоть роль машины-полураба Сервитора. Идея Раххула понравилась и сценаристу «Доктора Стрэнджа» С. Роберту Каргиллу. Он пообещал дать контакты хорошего эксперта по переносу игровых миров на большой экран.
Также идею снять что-то по вселенной Warhammer с Генри Кавиллом поддержали бывшая актриса фильмов для взрослых Саша Грей и иллюстратор комикса «Молодые мстители» Джейми Маккелви.
Прошедшей ночью известный актёр Генри Кавилл сообщил фанатам грустную новость. Он встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Во время встречи выяснилось, что Кавилл не вернётся к роли Супермена.
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