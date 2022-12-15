«Нужно бороться не с платформами». Мизулина высказалась против блокировки Twitch в России
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Член Совета Федерации РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина записала видеообращение о мерах борьбы с рекламой магазинов по продаже запрещённых веществ в Сети.
По словам депутата, в данной ситуации нужно бороться не с видеохостингами и стриминговыми сервисами целиком, а с отдельными каналами, на которых появляется такая реклама.
Как нам кажется, здесь нужно бороться не с платформами, не заниматься какими-то ограничениями и техническими мерами в отношении платформ. Нужно бороться именно с самими публикациями, видеороликами, либо с теми, кто такую рекламу ставит. Это можно делать точечно, в том числе и в диалоге с самими платформами, поскольку это противоречит и их правилам.
Ранее Мизулина предлагала запретить в России Twitch, YouTube и Trovo, поскольку на отдельных трансляциях рекламировали наркотические вещества и магазины по их продаже. После этого с ней пообщались сразу несколько ведущих стримеров, уговаривая пересмотреть позицию.
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