В обновлённом «Ведьмаке 3» нашли ещё один секрет. Фанаты теряются в догадках

После релиза обновленной версии «Ведьмака 3» геймеры тут же принялись искать новые пасхалки от разработчиков — и довольно быстро нашли одну из них. Через сутки после релиза игры блогер xLetalis опубликовал видео, в котором описал, как столкнулся с чем-то крайне непонятным.
На восточной окраине Велена он обнаружил заброшенные руины. У них появились некие рычаги, после активации которых появляется каменный голем. Его смерть приводит к открытию портала, который телепортирует героя в неопределённое место.
Заброшенные руины на окраине Велена
Геральт оказывается на самом верху ещё одних заброшенных руин. Путь оттуда только один — вниз. После спуска вокруг героя вдруг появляются неуязвимые призраки, а в комнате рядом можно найти два кристалла, которые активируют ещё один портал. Он телепортирует Геральта в безопасное место.
Но и это ещё не всё! Оказывается, в той комнате с призраками есть загадочная каменная дверь с «символами иллюминатов». Блогер перевёл сообщение с латиницы, и у него получилось что-то вроде отсылки на одну из локаций в игре. Лишь затем он понял, что символ на той самой двери он уже где-то видел — в Cyberpunk 2077!
Странный символ в «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077
xLetalis пытался открыть эту дверь разными способами, но у него так ничего и не вышло. Игроки в комментариях начали ломать голову и предлагать свои способы решения головоломки, хотя некоторые считают, что на этом пасхалка завершена.
- 15 декабря 2022
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:06
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:44
-
14:10
-
13:56
-
13:32
-
13:26
-
13:01
-
12:30
-
12:29
-
11:45
-
11:05
-
10:33
-
09:58
-
09:28
- 14 декабря 2022
-
21:39
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:47
-
20:08
-
19:47
-
19:35