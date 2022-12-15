Песочница с настоящей разрушаемостью Teardown получила масштабное бесплатное обновление

Сегодня авторы экшен-песочницы Teardown выпустили для неё большое бесплатное обновление. Расширение представлено в виде мода, который игроки могут установить по своему желанию.

Разработчики уверены, что апдейт точно оценят любители модов, которые теперь могут добавить в игру собственный контент. В обновлении есть и небольшая сюжетная кампания — пользователям нужно взять на себя роль дочери Гордона Ву, которую зовут Фрейя. Девушка хочет отомстить художнице Керстин Стробек, для этого ей нужно украсть творения злодейки. События разворачиваются в небольшом поселении под названием Тиллеггард.

С обновлением в игру добавили и новые инструменты — пистолет Paperboy Gun и отбойный молоток. Ими можно быстро и эффективно крушить окружающий мир.

Teardown вышла в этом году только на ПК. Помимо экшена и возможности всё разрушать, в ней также есть продуманные головоломки. Критики и пользователи высоко оценили проект. На агрегаторе Metacritic журналисты дали ей 80 баллов из 100, а игроки — 8,5 из 10-ти.