Новый керри Virtus.pro по Dota 2: cейчас мы больше притираемся друг к другу

Новый керри Virtus.pro по Dota 2 Камиль Koma Биктимиров в интервью клубному каналу на YouTube рассказал, как проходят тренировки коллектива перед сезоном 2022/23.

Киберспортсмен отметил, что команда пока находится на стадии становления и пытается найти общие идеи по выбору героев и действиям в игре.

Сейчас мы больше притираемся друг к другу — насчёт драфтов, как мы видим игру в целом. У нас три довольно-таки жадных кор-игрока, и мы пытаемся поделить карту поровну, чтобы мы чувствовали себя более комфортно. Думаю, все эти тренировки окупятся.

Virtus.pro в сезоне Dota Pro Circuit 2022/23 будут представлять пять новых игроков, до этого не игравших вместе. В первых трёх матчах коллектив смог победить только один раз.