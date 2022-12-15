Новый керри Virtus.pro по Dota 2: cейчас мы больше притираемся друг к другу
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Новый керри Virtus.pro по Dota 2 Камиль Koma Биктимиров в интервью клубному каналу на YouTube рассказал, как проходят тренировки коллектива перед сезоном 2022/23.
Киберспортсмен отметил, что команда пока находится на стадии становления и пытается найти общие идеи по выбору героев и действиям в игре.
Сейчас мы больше притираемся друг к другу — насчёт драфтов, как мы видим игру в целом. У нас три довольно-таки жадных кор-игрока, и мы пытаемся поделить карту поровну, чтобы мы чувствовали себя более комфортно. Думаю, все эти тренировки окупятся.
Virtus.pro в сезоне Dota Pro Circuit 2022/23 будут представлять пять новых игроков, до этого не игравших вместе. В первых трёх матчах коллектив смог победить только один раз.
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