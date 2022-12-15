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В России отказались от возрастных маркировок для фильмов, сериалов, книг и театра

В России отказались от возрастных маркировок для фильмов, сериалов, книг и театра
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Сегодня Госдума Российской Федерации отменила возрастные маркировки от «0+» до «16+». Отмена коснулась фильмов, книг, театра и других произведений, кроме видеоигр. «18+» — единственная маркировка, которую правительство решило не упразднять.

Согласно новому закону, правообладатели могут указывать любую маркировку в качестве рекомендации — на экране перед началом фильма или сериала, на билетах, афишах и на других местах. Авторы законопроекта отметили, что авторы контента имеют право использовать развёрнутые рекомендации. Например, «не рекомендовано для детей».

Кроме того, теперь продавцы школьной литературы не имеют права отказывать в продаже книг детям младше 18 лет. Это не касается литературы с маркировкой «18+».

А для видеоигр власти уже разрабатывают отдельную систему возрастной маркировки. Она будет похожа на систему PEGI.

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