В России отказались от возрастных маркировок для фильмов, сериалов, книг и театра

Сегодня Госдума Российской Федерации отменила возрастные маркировки от «0+» до «16+». Отмена коснулась фильмов, книг, театра и других произведений, кроме видеоигр. «18+» — единственная маркировка, которую правительство решило не упразднять.
Согласно новому закону, правообладатели могут указывать любую маркировку в качестве рекомендации — на экране перед началом фильма или сериала, на билетах, афишах и на других местах. Авторы законопроекта отметили, что авторы контента имеют право использовать развёрнутые рекомендации. Например, «не рекомендовано для детей».
Кроме того, теперь продавцы школьной литературы не имеют права отказывать в продаже книг детям младше 18 лет. Это не касается литературы с маркировкой «18+».
А для видеоигр власти уже разрабатывают отдельную систему возрастной маркировки. Она будет похожа на систему PEGI.
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