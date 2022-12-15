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Virtus.pro обновила состав по Rainbow Six Siege

Virtus.pro обновила состав по Rainbow Six Siege
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro обновил состав по тактическому шутеру Rainbow Six Siege. В ростер вошёл бывший игрок Team Empire Артур ShepparD Ипатов, а также тренер коллектива Данил JoyStiCK Габов — он перейдёт на роль игрока.

Как объяснили в клубе, такие изменения предполагались и раньше, однако по регламенту команда в межсезонье смогла заявить только часть новичков.

После неудовлетворительных результатов мы решили пойти на глобальные изменения в составе и пригласить четвёрку игроков, ранее выступавших за Team Empire. Но в то трансферное окно мы могли заявить только двух игроков и тренера. Пообщавшись с игроками, мы приняли решение об оптимальном составе, а JoyStiCK остался в роли тренера и игрока замены.

Клуб также пожелал удачи Алану Rask Али и Андрею m1loN Миронову — они были выставлены на трансфер. Вместо Джойстика новым тренером Virtus.pro станет Евгений Zheka Боханов.

Состав Virtus.pro по Rainbow Six Siege:

  • Данила «dan-_-» Донцов;
  • Павел «p4sh4» Косенко;
  • Дмитрий «Always» Митрахович;
  • Артур «ShepparD» Ипатов;
  • Данил «JoyStiCK» Габов.

В конце января российская пятёрка сыграет в европейской закрытой квалификации к чемпионату мира Six Invitational 2023.

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