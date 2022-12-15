В Epic Games Store началась ежедневная раздача игр и стартовала новогодняя распродажа

15 декабря в Epic Games Store началась ежедневная раздача видеоигр. Первой на очереди оказалась Bloons TD 6 — стильный проект в жанре Tower Defence, в котором нужно защищать базу от нашествия обезьян. Забрать игру можно и в России. Кстати, в Steam у тайтла 97% положительных отзывов, так что рекомендуем дать Bloons TD 6 шанс.

Кроме того, в Epic Games Store стартовала новогодняя распродажа. На скидках — сотни игр, которые можно приобрести ещё дешевле благодаря купонам. Их можно применять для игр стоимостью от 899 рублей, однако больше 25% сэкономить в этот раз не получится. Акция закончится 5 января.

Фото: Epic Games

К сожалению, в российской версии магазина многие зарубежные игры приобрести не получится из-за ухода компаний, однако новинки в духе A Plague Tale: Requiem, Steelrising и Goat Simulator 3 можно купить с купонами EGS.