В Epic Games Store началась ежедневная раздача игр и стартовала новогодняя распродажа

15 декабря в Epic Games Store началась ежедневная раздача видеоигр. Первой на очереди оказалась Bloons TD 6 — стильный проект в жанре Tower Defence, в котором нужно защищать базу от нашествия обезьян. Забрать игру можно и в России. Кстати, в Steam у тайтла 97% положительных отзывов, так что рекомендуем дать Bloons TD 6 шанс.
Кроме того, в Epic Games Store стартовала новогодняя распродажа. На скидках — сотни игр, которые можно приобрести ещё дешевле благодаря купонам. Их можно применять для игр стоимостью от 899 рублей, однако больше 25% сэкономить в этот раз не получится. Акция закончится 5 января.
Фото: Epic Games
К сожалению, в российской версии магазина многие зарубежные игры приобрести не получится из-за ухода компаний, однако новинки в духе A Plague Tale: Requiem, Steelrising и Goat Simulator 3 можно купить с купонами EGS.
- 15 декабря 2022
-
19:43
-
19:27
-
19:14
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:06
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:44
-
14:10
-
13:56
-
13:32
-
13:26
-
13:01
-
12:30
-
12:29
-
11:45
-
11:05
-
10:33
-
09:58
-
09:28
- 14 декабря 2022
-
21:39
-
21:20