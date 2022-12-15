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Игра Avatar: Frontiers of Pandora связана с фильмом «Аватар: Путь воды»

Игра Avatar: Frontiers of Pandora связана с фильмом «Аватар: Путь воды»
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Игра Avatar: Frontiers of Pandora, которую разрабатывает Ubisoft — канон киновселенной «Аватар». События экшена прямо связаны с фильмом «Аватар: Путь воды». Эту информацию подтвердили разработчики проекта.

Внимание! Ниже есть небольшой спойлер.

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора, сразу после пролога фильма «Аватар: Путь воды». Финал игры произойдёт перед завершением прыжка во времени на год вперёд, который показывают в картине.

Продюсер киновселенной «Аватар» Джон Ландау отметил, что создатели фильма крайне трепетно относятся к игровой версии «Аватара» и другим связанным с франшизой медиа. Авторы хотят, чтобы эта вселенная позволяла творцам рассказывать самые разные, но качественные истории.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет не раньше апреля 2023 года, то есть в следующем финансовом году. А премьера «Аватара: Путь воды» уже состоялась — фильм вышел в мировой прокат 14 декабря. Критики приняли картину восторженно, однако отметили, что сиквел вышел несколько перегруженным.

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