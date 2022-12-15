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Создатели «Ведьмака 3: Дикая Охота» раскрыли все проблемы некстген-версии

Создатели «Ведьмака 3: Дикая Охота» раскрыли все проблемы некстген-версии
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CD Projekt RED сообщила, что в курсе всех проблем некст-ген версии «Ведьмака 3: Дикая Охота». Авторы уже работают над исправлением ошибок и собирают отзывы пользователей. Они также дали игрокам несколько рекомендаций по устранению недоработок.

Мы ценим каждый отзыв о некст-ген версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», который вы нам присылаете! Пожалуйста, продолжайте это делать, пока мы работаем над устранением обнаруженных проблем.

Список обнаруженных проблем в обновлённой версии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота»

  • Игра вылетает на ПК (авторы рекомендуют обновить драйверы).
  • Геймеры, владеющие игрой в Origin, не могут обновить её.
  • Плохая работа трассировки лучей на графических процессорах Intel.
  • Обновлённая версия игры для PlayStation 5 недоступна в некоторых регионах.

Авторы отметили, что после выпуска патча 4.0 геймеры получат доступ к двум версиям игры:

  1. Версия DirectX 12 — включает все графические улучшения, включая трассировку лучей;
  2. Версия DirectX 11 — в ней нет поддержки трассировки лучей и отсутствуют некоторые графические улучшения.

Советы для улучшения работы обновлённого «Ведьмака 3: Дикая Охота»

Разработчики рекомендуют пользователям слабых ПК играть в версию DirectX 11. А для того, чтобы решить проблему с трассировкой лучей, авторы советуют сделать откат к более ранней версии игры. CD Prolekt RED добавила, что если пользователи хотят использовать моды в некст-ген версии, то необходимо начать новую игру.

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