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По игре Death Stranding Хидео Кодзимы снимут фильм

По игре Death Stranding Хидео Кодзимы снимут фильм
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Полнометражная экранизация игры Death Stranding уже в разработке. Об этом сообщает портал Deadline. Проект курирует Hammerstone Studios, которая также работает над сиквелом иронично-ностальгического боевика Kung Fury. Студия полностью финансирует киноверсию постапокалиптической фантастики, а продюсированием занимаются автор игры Хидео Кодзима и Алекс Лебовичи («Кунг Фьюри 2», «Варвар»).

Пока неизвестно, кому доверили сценарий и кто займёт режиссёрское кресло. Также непонятно, вернутся ли актёры оригинальной игры к своим ролям в экранизации. Напомним, центральных персонажей в Death Stranfding сыграли Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Трой Бэйкер, Линдси Вагнер, Бенисио дель Торо и другие.

Дата выхода и подробности сюжета экранизации тоже неизвестны. Журналисты Deadline отметили, что в фильме покажут события, которых не было в игре.

Death Stranding вышла в 2019 году на PS4, а затем вместе с режиссёрской версией добралась до ПК и PS5. Потом игру добавили в PS Plus Extra. На The Game Awards 2022 Кодзима анонсировал сиквел игры.

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