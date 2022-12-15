Rekkles вернулся во Fnatic — два года назад легенда клуба перешла к главному сопернику

Европейский клуб Fnatic объявил о возвращении в состав по League of Legends шведского игрока Мартина Rekkles Ларссона.

Впервые киберспортсмен присоединился к клубу в 2012 году — тогда игроку ещё не исполнилось 16 лет, и он не мог выступать в официальной европейской лиге. Около трёх лет он провёл в аренде в различных клубах, а затем почти пять лет подряд представлял Fnatic.

За это время ботлейнер из Швеции провёл более 600 игр и четырежды выиграл LEC (главную европейскую лигу по LoL) а также доходил до полуфинала (в 2015-м) и финала чемпионата мира (в 2017 году).

В 2020 году Rekkles неожиданно для многих не стал подписывать новый контракт с Fnatic и перешёл в состав их главных конкурентов — G2 Esports. После неудачного сезона игрок и вовсе ушёл в команду региональной французской лиги, но сейчас опять оказался нужен Fnatic.

Новый состав Fnatic по League of Legends: