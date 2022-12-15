Rekkles вернулся во Fnatic — два года назад легенда клуба перешла к главному сопернику

Европейский клуб Fnatic объявил о возвращении в состав по League of Legends шведского игрока Мартина Rekkles Ларссона.
Впервые киберспортсмен присоединился к клубу в 2012 году — тогда игроку ещё не исполнилось 16 лет, и он не мог выступать в официальной европейской лиге. Около трёх лет он провёл в аренде в различных клубах, а затем почти пять лет подряд представлял Fnatic.
За это время ботлейнер из Швеции провёл более 600 игр и четырежды выиграл LEC (главную европейскую лигу по LoL) а также доходил до полуфинала (в 2015-м) и финала чемпионата мира (в 2017 году).
В 2020 году Rekkles неожиданно для многих не стал подписывать новый контракт с Fnatic и перешёл в состав их главных конкурентов — G2 Esports. После неудачного сезона игрок и вовсе ушёл в команду региональной французской лиги, но сейчас опять оказался нужен Fnatic.
Новый состав Fnatic по League of Legends:
- Мартин Wunder Хансен;
- Иван Razork Мартин Диаз;
- Марек Humanoid Бразда;
- Мартин Rekkles Ларссон;
- Рубен Rhuckz Барбоса.
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54
-
21:29
-
20:48
-
20:17
-
20:12
-
19:43
-
19:27
-
19:14
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:06
-
15:59
-
15:35
-
15:34
-
14:56
-
14:44
-
14:10
-
13:56
-
13:32
-
13:26
-
13:01
-
12:30
-
12:29