Фанаты думают, что в новогодней открытке Bluepoint Games тизерит ремейк Metal Gear Solid

Вчера Sony опубликовала в блоге PlayStation поздравительные открытки от различных игровых студий. Больше остальных игроков заинтересовало поздравление от Bluepoint Games. Казалось бы, обычная открытка, но в ней нашли кое-что интересное.
На самой открытке можно увидеть всё, к чему студия прикладывала руку. Она работала над ремейком Demon's Souls, помогала разрабатывать God of War Ragnarok и сама сделала ремейк Shadow of the Colossus. Несмотря на это, на изображении есть и четвёртая коробка. В отличие от остальных, она закрыта, а рядом нет никакого оружия.
Фанаты стали думать, что таким образом Bluepoint Games намекнула на разработку новой игры. Конечно, может, эта коробка нужна для антуража и для заполнения пустого места, но фанаты убеждены в обратном.
Некоторые увидели в этом намёк на ремейк Metal Gear, поскольку коробка похожа на ту, в которой прятался Снейк, но с виду это обычная коробка.
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