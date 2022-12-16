Amazon планирует снять сериал по Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в главной роли
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В последнее время про Генри Кавилла много слышно. Актёр заявил, что точно не вернётся к роли Супермена. Также стало известно, что он не вернётся и к роли Геральта. После этого в Сети стали шуточно призывать актёра сыграть в экранизации Warhammer 40,000.
Похоже, шутки зашли слишком далеко, поскольку The Hollywood Reporter сообщило, что Amazon действительно хочет разработать сериал по франшизе, а на главную роль планируется пригласить Кавилла. В данный момент компания ведёт переговоры о создании шоу.
Режиссёры и сценаристы пока неизвестны, но если сериал получит зелёный свет, то эта информация скоро появится. Забавно, но сам Генри Кавилл — большой фанат Warhammer 40,000, который с радостью принял бы участие в съёмках фильма или шоу по серии.
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