В России предложили разрешить использование пиратских программ

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать ПО, на которое закончилась лицензия. Подобный законопроект ввёл бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии.

Как сообщается в письме, зарубежные поставщики отказывают российским компаниям и не продлевают лицензии. На данный момент у 70% российских компаний возникли трудности из-за ограничений иностранных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков зарубежного ПО. В то же время промышленность и ретейл не могут работать без операционных систем.

Эксперты из IT-сферы поддержали инициативу института. Если собственник программного обеспечения использует своё право для того, чтобы причинить вред без достаточных на то законных или рыночных оснований, то вполне логично было бы чуть ослабить регулирование в этой сфере, отмечает управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и партнёры» Владислав Кочерин.