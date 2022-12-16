Ремейк Dead Space полностью готов

Студия EA Motive, отвечающая за разработку ремейка Dead Space, сообщила, что проект «ушёл на золото», то есть диски с копиями игры отправили в печать. Никаких переносов точно не будет.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и отметили, что с нетерпением ждут, когда игра станет доступна.

Фото: EA Motive

Вся команда Motive рада сообщить, что Dead Space «ушла на золото»! Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас всё это время. До встречи 27 января!

Авторы ремейка Dead Space создают его с сохранением атмосферы оригинальной игры. В тайтле будут применены современные технологии и улучшены некоторые элементы. Ещё, например, изменят внешность главного героя Айзека.

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Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.