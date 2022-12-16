Новая игра про Свинку Пеппу выйдет в начале 2023 года
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В конце 2021 года вышла игра «Мой Друг Свинка Пеппа». Проект приняли весьма тепло, и это не шутка. В своё время тайтл собрал высокие оценки, а рейтинг игры опередил новые GTA, Battlefield и Call of Duty.
Судя по всему, франшиза набирает популярность и в игровой индустрии, поскольку анонсирована Peppa Pig: World Adventures. Игрокам вместе с Пеппой предстоит отправиться в путешествие по всему миру. В игре можно будет создать своего персонажа и выполнять различные задания.
Посетите Нью-Йорк, Париж, Лондон и другие города вместе с семьёй! Приготовьтесь произвести фурор на весь мир, играя с Пеппой и всеми вашими любимыми персонажами. Не забудьте резиновые сапоги!
Релиз игры состоится 17 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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