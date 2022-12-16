Для Need for Speed Unbound готовят много бесплатного контента

С релиза Need for Speed Unbound прошло две недели, а разработчики уже начали делиться планами по поддержке игры. Авторы заявили, что первое обновление расширит социальные функции в игре, а в будущих апдейтах появятся новые режимы и функции, автомобили, кастомизация и многое другое.

Когда именно выйдет первое обновление для Unbound, разработчики не уточнили. Вряд ли это произойдёт в 2022 году — скорее всего, расширение доберётся до геймеров в начале 2023-го.

Совсем скоро во всех сервисах стартует новогодняя распродажа, куда точно попадёт Need for Speed Unbound. Несмотря на то что игра вышла 2 декабря, Electronic Arts охотно отправляет игру на первые скидки. Так что все желающие смогут ознакомиться с проектом по сниженной цене.