Пикачу и Эш подходят к финалу своей истории. Их сюжет скоро закончат

На официальном канале по «Покемонам» вышел трейлер новой главы истории в этой вселенной. Главный герой Эш вместе с Пикачу получат завершение своей истории. Финальные 11 эпизодов будут выходить с 13 января.
В описании к ролику сказано, что в свежей главе появятся новые персонажи, которые отправятся в захватывающее приключение в мире покемонов.
«Покемоны» продолжатся с двумя новыми тренерами, которые появятся в регионе Палдеа из игр Pokémon Scarlet and Violet. А уже 23 декабря на японском ТВ покажут спецвыпуск, созданным режиссёром Юямой Кунихико, сценаристом Ёнэмурой Сёдзи и композитором Миядзаки Синдзи — все они работали над оригинальным проектом.
Мультсериал по «Покемонам» рассказывает историю мальчика Эша, который отправляется в путешествие вместе со своим первым покемоном Пикачу. Его цель — стать величайшим Мастером покемонов. Кстати, он её в итоге успешно достиг. Для этого потребовалось всего-то 25 лет.
- 16 декабря 2022
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54
-
21:29
-
20:48
-
20:17
-
20:12
-
19:43
-
19:27
-
19:14
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:26