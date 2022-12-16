Пикачу и Эш подходят к финалу своей истории. Их сюжет скоро закончат

На официальном канале по «Покемонам» вышел трейлер новой главы истории в этой вселенной. Главный герой Эш вместе с Пикачу получат завершение своей истории. Финальные 11 эпизодов будут выходить с 13 января.

В описании к ролику сказано, что в свежей главе появятся новые персонажи, которые отправятся в захватывающее приключение в мире покемонов.

«Покемоны» продолжатся с двумя новыми тренерами, которые появятся в регионе Палдеа из игр Pokémon Scarlet and Violet. А уже 23 декабря на японском ТВ покажут спецвыпуск, созданным режиссёром Юямой Кунихико, сценаристом Ёнэмурой Сёдзи и композитором Миядзаки Синдзи — все они работали над оригинальным проектом.

Мультсериал по «Покемонам» рассказывает историю мальчика Эша, который отправляется в путешествие вместе со своим первым покемоном Пикачу. Его цель — стать величайшим Мастером покемонов. Кстати, он её в итоге успешно достиг. Для этого потребовалось всего-то 25 лет.