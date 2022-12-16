В «Твиттере» начали блокировать ссылки на Mastodon — всё из-за самолёта Илона Маска

Судя по всему, свобода слова от Илона Маска потихоньку прекращает своё существование. Пользователи «Твиттера» обратили внимание на то, что они больше не могут опубликовать запись со ссылкой на Mastodon — альтернативу соцсети. При попытке создать твит со ссылкой на сайт появляется сообщение о том, что «Твиттер» определил её как «потенциально опасную». Кроме того, аккаунт Mastodon в самом «Твиттере» также с недавних пор заблокирован.

Пользователи связывают блокировки с тем, что именно в Mastodon появились ссылки на профиль ElonJet. Этот сервис отслеживает местоположение личного самолёта Илона Маска. Интересно, что недавно в «Твиттере» заблокировали и журналистов, которые опирались на данные того самого ElonJet.

Пока неясно, как именно общественность отреагирует на поведение Маска. Ещё недавно бизнесмен обещал устроить настоящую свободу слова в «Твиттере», но как дело дошло до него самого, так в ход резко пошли блокировки и утаивание информации.