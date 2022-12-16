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В «Твиттере» начали блокировать ссылки на Mastodon — всё из-за самолёта Илона Маска

В «Твиттере» начали блокировать ссылки на Mastodon — всё из-за самолёта Илона Маска
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Судя по всему, свобода слова от Илона Маска потихоньку прекращает своё существование. Пользователи «Твиттера» обратили внимание на то, что они больше не могут опубликовать запись со ссылкой на Mastodon — альтернативу соцсети. При попытке создать твит со ссылкой на сайт появляется сообщение о том, что «Твиттер» определил её как «потенциально опасную». Кроме того, аккаунт Mastodon в самом «Твиттере» также с недавних пор заблокирован.

Пользователи связывают блокировки с тем, что именно в Mastodon появились ссылки на профиль ElonJet. Этот сервис отслеживает местоположение личного самолёта Илона Маска. Интересно, что недавно в «Твиттере» заблокировали и журналистов, которые опирались на данные того самого ElonJet.

Пока неясно, как именно общественность отреагирует на поведение Маска. Ещё недавно бизнесмен обещал устроить настоящую свободу слова в «Твиттере», но как дело дошло до него самого, так в ход резко пошли блокировки и утаивание информации.

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