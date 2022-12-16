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СМИ: Apple решила больше не арендовать офис в России

СМИ: Apple решила больше не арендовать офис в России
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Apple решила съехать из российского офиса. Штаб-квартира компании в России располагается в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлём. О прекращении аренды рассказали источники издания РБК.

Apple арендовала офис рядом с Кремлём пять лет назад — тогда площадь российского представительства компании составляла 3,5 тыс. метров, вскоре она увеличилась до 4,7 тыс. метров. Один из источников отметил, что пространство во время разгара пандемии COVID-19 в 2020 году использовалось не полностью. А в сентябре корпорация начала вести переговоры о полном расторжении договора аренды.

Apple начала сворачивать свой бизнес в России весной этого года. В марте на компанию даже подали за это в суд. Истцы требовали признать противоправными приостановку ответчиком импорта, продажи и техобслуживания.

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