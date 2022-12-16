TikTok уволит большинство сотрудников в России
Поделиться
По информации «РИА Новости», TikTok заявил о сокращении штата сотрудников в России. Также отмечается, что компания постоянно оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы.
Также в компании отметили, что продолжат поддерживать нынешних сотрудников, которые не попадут под сокращение.
В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время.
TikTok на время остановил свою деятельность в России ещё в начале года. Когда компания полноценно вернётся, не сообщается.
Комментарии
- 16 декабря 2022
-
17:09
-
17:08
-
16:52
-
16:40
-
16:38
-
16:21
-
16:06
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:02
-
14:30
-
14:29
-
13:53
-
13:46
-
13:33
-
13:26
-
13:06
-
12:41
-
12:30
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:26
-
09:59
- 15 декабря 2022
-
23:01
-
22:14
-
21:54
-
21:29
-
20:48
-
20:17
-
20:12
-
19:43
-
19:27
-
19:14
Партнерский контент