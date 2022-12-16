TikTok уволит большинство сотрудников в России

По информации «РИА Новости», TikTok заявил о сокращении штата сотрудников в России. Также отмечается, что компания постоянно оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы.

Также в компании отметили, что продолжат поддерживать нынешних сотрудников, которые не попадут под сокращение.

В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время.

TikTok на время остановил свою деятельность в России ещё в начале года. Когда компания полноценно вернётся, не сообщается.