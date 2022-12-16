Первый тизер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
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Warner Bros. представила первый тизер-трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Начало ролика может показаться странным, но потом в кадре появляется большая Марго Робби в образе самой популярной куклы.
В конце трейлера мельком показали и других персонажей, в том числе Кенов в образе Райана Гослинга, Симу Лю и Шути Гатвы. Больше деталей можно будет узнать из полноценного трейлера, который выйдет позже.
Ранее сообщалось, что в сюжете «Барби» будут каким-то образом фигурировать метаэлементы. Режиссёром выступила Грета Гервиг.
Съёмки ленты проходили с марта по июнь 2021 года. «Барби» выйдет только в кинотеатрах 21 июля 2023 года. В России официальной премьеры ждать не стоит.
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