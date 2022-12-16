Китайские родители стали платить про-геймерам, чтобы те заставляли детей «плакать от игр»

Китайское издание ETtoday обратило внимание на сообщения геймеров в соцсетях — к примеру, один утверждает, что к нему обращаются за помощью родители несовершеннолетних детей, обеспокоенные игровой зависимостью подростка.

Отец и мать рассказывают геймеру, что после увлечения видеоиграми ребёнок перестаёт учиться и хуже ведёт себя — использует бранную лексику, меняет темперамент.

В результате родители идут на отчаянный шаг. В обязанности геймера входит провести против ребёнка несколько матчей — причём не только обыграть его, но и полностью сокрушить его в игре, заставив плакать. Отмечается, что после этого разочарованные дети теряют уверенность и интерес к игре, возвращаясь к прежней жизни.

Герой материала сообщил, что получает по 50 юаней в час (около 460 рублей) за такую работу. По его словам, таким образом он уже помог нескольким родителям учеников начальной школы.