Китайские родители стали платить про-геймерам, чтобы те заставляли детей «плакать от игр»

Китайское издание ETtoday обратило внимание на сообщения геймеров в соцсетях — к примеру, один утверждает, что к нему обращаются за помощью родители несовершеннолетних детей, обеспокоенные игровой зависимостью подростка.
Отец и мать рассказывают геймеру, что после увлечения видеоиграми ребёнок перестаёт учиться и хуже ведёт себя — использует бранную лексику, меняет темперамент.
В результате родители идут на отчаянный шаг. В обязанности геймера входит провести против ребёнка несколько матчей — причём не только обыграть его, но и полностью сокрушить его в игре, заставив плакать. Отмечается, что после этого разочарованные дети теряют уверенность и интерес к игре, возвращаясь к прежней жизни.
Герой материала сообщил, что получает по 50 юаней в час (около 460 рублей) за такую работу. По его словам, таким образом он уже помог нескольким родителям учеников начальной школы.
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