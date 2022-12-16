В России зарегистрировали АНО «Организация развития видеоигровой индустрии»
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Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Её возглавил разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников. По его словам, главная цель объединения — сохранить отечественную игровую индустрию.
Сейчас наша основная задача — сохранение отрасли с её восстановлением и развитием. Нужны инвестиции, нужна конкуренция между инвесторами за хорошие проекты, нужны выходы на альтернативные рынки, нужно расширять внутренний рынок и улучшать культуру игровых развлечений, улучшая имидж индустрии.
Овчинников добавил, что организация начала свою работу в 2021 году. Тогда она и начала поддерживать российских разработчиков, работать с полезными инициативами и создавать положительный образ геймдева и игровой культуры в российском обществе.
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Как именно организация помогла разработчикам из России, пока неизвестно.
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