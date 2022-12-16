Разработчики обновлённого «Ведьмака 3» исполнили все просьбы фанатов

Фанаты игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» давно просили разработчиков исправить две большие проблемы. Первая — это мост, с которого Геральт постоянно падал. А вторая — в игре не было точки быстрого перемещения к Кровавому Барону. С выходом некстген апдейта CD Projekt RED починила мост и доработала систему перемещения — теперь до замка Вроницы можно добраться очень быстро.

Быстрый путь к Барону открыла новая точка перемещения — она расположена возле его замка. Точка активируется сразу после прохождения квеста «Дела семейные».

Фото: CD Projekt RED

CD Projekt RED сообщила, что в курсе всех проблем некстген версии «Ведьмака 3: Дикая Охота». Авторы уже работают над исправлением ошибок и собирают отзывы пользователей. Они также дали игрокам несколько рекомендаций по устранению недоработок.