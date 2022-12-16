Флоренс Пью, Антонио Бандерас и другие — в новом трейлере «Кота в сапогах 2»

DreamWorks Animation презентовала новый трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». В ролике показали актёров озвучки — Антонио Бандераса, Сальму Хайек, Харви Гильена, Джона Малэйни, Флоренс Пью, Самсона Каё и Вагнера Моура. Команда артистов рассказала о работе над сиквелом.

В сюжете нового мультфильма речь пойдёт о том, как Кот бездумно потратил восемь из девяти своих жизней, а теперь ему предстоит найти способ вернуть все свои жизни и не умереть. В какой-то момент герой окажется у женщины с большим количеством кошек, но позже уйдёт из этого места.

Поставили мультфильм режиссёры Джоэл Кроуфорд и Хануэль Меркадо, а его премьера ожидается 21 декабря.

В «Коте в сапогах 2: Последнее желание» впервые покажут обновлённое открывающее видео студии Dreamworks, которое презентовали в конце ноября.