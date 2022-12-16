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СМИ: в сериале «Асока» опять вернут молодого Дарта Вейдера

СМИ: в сериале «Асока» опять вернут молодого Дарта Вейдера
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Портал Making Star Wars поделился некоторыми подробностями грядущего сериала «Асока», который расскажет историю Асоки Тано — она джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Её снова сыграет Розарио Доусон. Инсайдеры уверяют, что героиня в шоу скрестит световые мечи с будущим Дартом Вейдером несколько раз.

Сериал покажет несколько временных отрезков из жизни Асоки. У героини будет способность сможет видеть своё прошлое и альтернативные варианты событий. Например, вместо Оби-Вана она может сойтись в бою с Энакином перед его перевоплощением в Дарта Вейдера. Сделать это она сможет через специальный мир между мирами — это своеобразный хаб жизни, который показывали в мультсериале «Звёздные войны: Повстанцы».

Скорее всего, актёра Хейдена Кристенсена, который играет Энакина, омолодят так же, как в сериале «Оби-Ван Кеноби».

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Сериал «Асока» начали снимать весной этого года. А премьера шоу должна состояться 12 марта 2023 года.

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