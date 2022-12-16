Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы ремейка Dead Space поделились новыми подробностями разработки

Авторы ремейка Dead Space поделились новыми подробностями разработки
Комментарии

EA Motive выпустила на портале IGN новый ролик, посвящённый разработке ремейка Dead Space. В видео авторы показали и рассказали о процессе создания одной из жутких сцен. И сравнили её с тем же эпизодом из оригинальной игры.

В ролике показано, как создатели снимали захват движений актёров, а также некоторые концепты, сырые наработки и раскадровки. Команда отметила, что их версия сцены сильно отличается от оригинальной — их вариант они назвали более иммерсивным. В этой сцене Айзек находит мёртвого человека, которого заразил некроморф — монстр набрасывается на героя.

Студия EA Motive вчера, 15 декабря, сообщила, что проект «ушёл на золото», то есть диски с копиями игры отправили в печать. Никаких переносов точно не будет.

Новость по теме
Ремейк Dead Space полностью готов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022