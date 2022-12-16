Авторы ремейка Dead Space поделились новыми подробностями разработки

EA Motive выпустила на портале IGN новый ролик, посвящённый разработке ремейка Dead Space. В видео авторы показали и рассказали о процессе создания одной из жутких сцен. И сравнили её с тем же эпизодом из оригинальной игры.

В ролике показано, как создатели снимали захват движений актёров, а также некоторые концепты, сырые наработки и раскадровки. Команда отметила, что их версия сцены сильно отличается от оригинальной — их вариант они назвали более иммерсивным. В этой сцене Айзек находит мёртвого человека, которого заразил некроморф — монстр набрасывается на героя.

Студия EA Motive вчера, 15 декабря, сообщила, что проект «ушёл на золото», то есть диски с копиями игры отправили в печать. Никаких переносов точно не будет.