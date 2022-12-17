Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали лучшими игроками ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team
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В честь грядущего окончания чемпионата мира по футболу в Катаре EA Sports выпустила команду из лучших игроков турнира в FIFA 23 Ultimate Team — они получили усиленные карточки. В список попали футболисты из разных стран, а лучшими спортсменами нового ивента стали Лионель Месси и Килиан Мбаппе — у обоих по 94 балла из 100.
Команда из лучших игроков ЧМ-2022
Фото: EA Sports
Лучшие игроки ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team
- Лионель Месси — 94
- Килиан Мбаппе — 94
- Гарри Кейн — 91
- Филип Фоден — 90
- Тео Эрнандес — 89
- Коди Гакпо — 88
- Диогу Дало — 88
- Иван Перишич — 87
- Дензел Думфрис — 87
- Алексис Мак Аллистер — 86
- Йошко Гвардиол — 86
- Гави — 86
- Яссин Боно — 86
- Рафаэл Геррейру — 85
Лучшие игроки турнира доступны в наборах до 23 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Полноценный ивент World Cup в FIFA 23 подойдёт к концу уже 4 января. После этого из игры пропадут специальные карточки игроков и завершится отдельный режим с ЧМ-2022.
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