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Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали лучшими игроками ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team

Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали лучшими игроками ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team
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В честь грядущего окончания чемпионата мира по футболу в Катаре EA Sports выпустила команду из лучших игроков турнира в FIFA 23 Ultimate Team — они получили усиленные карточки. В список попали футболисты из разных стран, а лучшими спортсменами нового ивента стали Лионель Месси и Килиан Мбаппе — у обоих по 94 балла из 100.

Команда из лучших игроков ЧМ-2022

Команда из лучших игроков ЧМ-2022

Фото: EA Sports

Лучшие игроки ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team

  • Лионель Месси — 94
  • Килиан Мбаппе — 94
  • Гарри Кейн — 91
  • Филип Фоден — 90
  • Тео Эрнандес — 89
  • Коди Гакпо — 88
  • Диогу Дало — 88
  • Иван Перишич — 87
  • Дензел Думфрис — 87
  • Алексис Мак Аллистер — 86
  • Йошко Гвардиол — 86
  • Гави — 86
  • Яссин Боно — 86
  • Рафаэл Геррейру — 85

Лучшие игроки турнира доступны в наборах до 23 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Полноценный ивент World Cup в FIFA 23 подойдёт к концу уже 4 января. После этого из игры пропадут специальные карточки игроков и завершится отдельный режим с ЧМ-2022.

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