Лионель Месси и Килиан Мбаппе стали лучшими игроками ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team

В честь грядущего окончания чемпионата мира по футболу в Катаре EA Sports выпустила команду из лучших игроков турнира в FIFA 23 Ultimate Team — они получили усиленные карточки. В список попали футболисты из разных стран, а лучшими спортсменами нового ивента стали Лионель Месси и Килиан Мбаппе — у обоих по 94 балла из 100.

Команда из лучших игроков ЧМ-2022 Фото: EA Sports

Лучшие игроки ЧМ-2022 в FIFA 23 Ultimate Team

Лионель Месси — 94

Килиан Мбаппе — 94

Гарри Кейн — 91

Филип Фоден — 90

Тео Эрнандес — 89

Коди Гакпо — 88

Диогу Дало — 88

Иван Перишич — 87

Дензел Думфрис — 87

Алексис Мак Аллистер — 86

Йошко Гвардиол — 86

Гави — 86

Яссин Боно — 86

Рафаэл Геррейру — 85

Лучшие игроки турнира доступны в наборах до 23 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Полноценный ивент World Cup в FIFA 23 подойдёт к концу уже 4 января. После этого из игры пропадут специальные карточки игроков и завершится отдельный режим с ЧМ-2022.