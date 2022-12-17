Для второго сезона «Уэнсдей» начали набирать сценаристов

Netflix не торопится официально продлять «Уэнсдей» на второй сезон, но это уже кажется совсем очевидным. Источники СМИ отмечают, что анонс вряд ли случится до конца года — его планируют на начало 2023-го.
Однако уже сейчас для второго сезона начинают поиск сценаристов. Вдобавок команда проекта рассматривает локации для съёмок последующих эпизодов.
Но пикантности ситуации добавляет то, что за «Уэнсдей» отвечает MGM Television — а в 2021 году она стала частью Amazon. Фактически за один из главных сериалов в истории Netflix сейчас отвечает прямой конкурент компании, однако, как отмечают инсайдеры, переговоры о продолжении идут гладко и вряд ли что-то всерьёз изменится.
Более того, похоже, Amazon не исключает и дальше работать по такой схеме — продавать свои производственные силы для производства проектов на подряд для конкурентов. Впрочем, реструктаризация MGM ещё активно проходит, да и Amazon активно перестраивает бизнес (что не помешало ей купить права на Warhammer 40,000).
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