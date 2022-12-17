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Для второго сезона «Уэнсдей» начали набирать сценаристов

Для второго сезона «Уэнсдей» начали набирать сценаристов
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Netflix не торопится официально продлять «Уэнсдей» на второй сезон, но это уже кажется совсем очевидным. Источники СМИ отмечают, что анонс вряд ли случится до конца года — его планируют на начало 2023-го.

Однако уже сейчас для второго сезона начинают поиск сценаристов. Вдобавок команда проекта рассматривает локации для съёмок последующих эпизодов.

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Но пикантности ситуации добавляет то, что за «Уэнсдей» отвечает MGM Television — а в 2021 году она стала частью Amazon. Фактически за один из главных сериалов в истории Netflix сейчас отвечает прямой конкурент компании, однако, как отмечают инсайдеры, переговоры о продолжении идут гладко и вряд ли что-то всерьёз изменится.

Более того, похоже, Amazon не исключает и дальше работать по такой схеме — продавать свои производственные силы для производства проектов на подряд для конкурентов. Впрочем, реструктаризация MGM ещё активно проходит, да и Amazon активно перестраивает бизнес (что не помешало ей купить права на Warhammer 40,000).

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