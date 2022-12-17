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Бои против друзей в Marvel Snap будут полностью отличаться от остальной игры

Скоро в Marvel Snap добавят бои против друзей и русский язык
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Создатели карточной игры Marvel Snap объявили о ближайших обновлениях, отметив, что появление боёв против друзей появится совсем скоро — а вместе с этим в мировой хит добавят поддержку русского и вьетнамского языка.

Для сражений против друзей полностью переработали всю игру. Вместо победы по итогам шести раундов теперь предстоит наносить удары. У каждого игрока по 10 единиц здоровья, а «щёлкнув» можно удвоить урон (нанести четыре единицы урона вместо двух). При отступлении вы потеряете лишь одну единицу урона. Режим добавят до конца февраля.

Но это лишь ближайшие планы, среди которых и смена никнейма, однако в разработке уже находятся и другие вещи. Они появятся позже, но также важны. Среди них широкоформатная игра для ПК, нерейтинговые матчи и соревновательные режимы.

А также добавят «умные колоды». Это удобная функция, которая позволит нажатием одной кнопки подбирать удачные карты под колоду, которую вы не знаете, как лучше закончить. Выбрали шесть карт, а остальные может выбрать бот.

А в стадии концепции множество других идей:

  • Гильдии
  • Список лидеров рагна Инфинити
  • Коллекционные эмоции
  • Мифические варианты карт
  • Аватары и титулы для колод
  • Поддержка геймпада на ПК
  • Улучшения наград после закрытия боевого пропуска
  • Игровые события.

Marvel Snap вышла в конце октября на iOS, Android и ПК. ККИ сразу же стала мировым хитом и активно развивается.

Marvel Snap — отличная! Это наследница Hearthstone абсолютно для всех Marvel Snap — отличная! Это наследница Hearthstone абсолютно для всех
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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Second Dinner

Источник: «Чемпионат»

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