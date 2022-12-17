Скоро в Marvel Snap добавят бои против друзей и русский язык

Создатели карточной игры Marvel Snap объявили о ближайших обновлениях, отметив, что появление боёв против друзей появится совсем скоро — а вместе с этим в мировой хит добавят поддержку русского и вьетнамского языка.

Для сражений против друзей полностью переработали всю игру. Вместо победы по итогам шести раундов теперь предстоит наносить удары. У каждого игрока по 10 единиц здоровья, а «щёлкнув» можно удвоить урон (нанести четыре единицы урона вместо двух). При отступлении вы потеряете лишь одну единицу урона. Режим добавят до конца февраля.

Но это лишь ближайшие планы, среди которых и смена никнейма, однако в разработке уже находятся и другие вещи. Они появятся позже, но также важны. Среди них широкоформатная игра для ПК, нерейтинговые матчи и соревновательные режимы.

А также добавят «умные колоды». Это удобная функция, которая позволит нажатием одной кнопки подбирать удачные карты под колоду, которую вы не знаете, как лучше закончить. Выбрали шесть карт, а остальные может выбрать бот.

А в стадии концепции множество других идей:

Гильдии

Список лидеров рагна Инфинити

Коллекционные эмоции

Мифические варианты карт

Аватары и титулы для колод

Поддержка геймпада на ПК

Улучшения наград после закрытия боевого пропуска

Игровые события.

Marvel Snap вышла в конце октября на iOS, Android и ПК. ККИ сразу же стала мировым хитом и активно развивается.