Ханс Циммер назвал свой самый любимый саундтрек

Знаменитый композитор Ханс Циммер заявил, что его любимый саундтрек к фильму, который он когда-либо написал — это музыка к «Интерстеллару» Кристофера Нолана.

Ханс Циммер — один из самых плодовитых и уважаемых современных композиторов. Он написал музыку к массе культовых и популярных фильмов. Например, к «Началу» и «Тёмным Рыцарям» Кристофера Нолана, к «Дюне» Дени Вильнёва, а также к «Бэтмену против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера, «Пиратам Карибского моря» и к огромному количеству других фильмов. Циммер работал и над играми Call of Duty: Modern Warfare 2 и Crysis 2.

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«Интерстеллар» вышел в 2014 году. Это довольно правдивая научная фантастика, которая поднимает темы любви, экологических катастроф и космических путешествий. Помимо Нолана, в создании картины принимал участие нобелевский лауреат по физике Кип Торн. Он же стал научным консультантом и принимал непосредственное участие в создании визуализаций всех космических объектов и явлений киноленты.