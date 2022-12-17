Дональд Гловер сыграет в сольном фильме об одном из опаснейших противников Человека-паука

Дональд Гловер сыграет главную роль в сольном фильме о злодее Гипно-Хастлере, который считается одним из опаснейших противников Человека-паука. Актёр также выступит продюсером проекта, а за сценарий отвечает Майлз Мерфи — сын знаменитого комика и актёра Эдди Мёрфи.

Остальные подробности, как и дата премьеры, пока неизвестны. Сообщается, что Гловер подписался на проект не потому, что Гипно-Хастлер считается одним из худших антагонистов Человека-паука. Актёра в первую очередь привлекла связь злодея с музыкой.

Гипно-Хастлера придумал Билл Мантло, который также создал енота Ракету из «Стражей Галактики». Хастлер дебютировал 1978 году в комиксе Peter Parker, the Spectacular Spider-Man. Злодей с помощью своей гитары умеет гипнотизировать людей, чтобы потом их грабить. Воровством он занимался вместе со своей музыкальной группой Mercy Killers прямо на концертах.