Фанат перевёл Kingdom Come: Deliverance на бразильский португальский язык

Фанат Kingdom Come: Deliverance Эдсон Джуниор сделал полный перевод игры на бразильский португальский язык. Он перевёл 1,8 млн слов. Студия Warhouse заметила его работу и официально добавила локализацию в ролевое приключение. Об этом разработчики рассказали в своём «твиттере».

15 декабря 2022 года мы выпустили текстовую локализацию Kingdom Come: Deliverance на бразильском варианте португальского языка. Мы очень рады, что теперь многие игроки могут наслаждаться историей Индржиха на своём родном языке.



Это стало возможным благодаря одному из наших преданных фанатов из Южной Америки. Он в одиночку перевёл более 1,8 млн слов и обратился к нам со своей великолепной работой.

Авторы поблагодарили Эдсона и предложили своей аудитории тоже сказать переводчику спасибо. Переводчик в ответ поблагодарил авторов Kingdom Come: Deliverance за доверие и их творчество.

Трейлер Kingdom Come: Deliverance с бразильскими португальскими субтитрами

Ранее Эдсон Джуниор перевёл на бразильский португальский язык другое масштабное ролевое приключение — игру Divinity: Original Sin 2.