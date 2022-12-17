Культовой приставке Dendy исполнилось 30 лет

Сегодня 30-летний юбилей отмечает Dendy! Эта консоль сильно повлияла на поколения детей 90-х и начала 2000-х и, можно сказать, помогла стартовать российской игровой индустрии.

Dendy запустила компания Steepler. Консоли собирались на Тайване из китайских комплектующих по заказу Steepler и продавались в России и странах СНГ. Позже приставки начали собирать и на китайском заводе Subor, и на российском предприятии «Тензор» в городе Дубна. Основа Dendy — знаменитая японская консоль Nintendo Entertainment System, вышедшая в Японии ещё в 1983-м, а в США — в 1985-м.

Dendy — модель Junior

Фото: Konstantin Neumann / ArtStation

Dendy активно продвигали в постсоветских медиа, в том числе и на телевидении. Одна из самых ярких передач, где рекламировали игры для консоли — «Денди — Новая реальность». Её автором и ведущим выступал знаменитый журналист и автор целого ряда детских программ Сергей Супонев.

Шоу сначала транслировали на канале 2х2, но со временем его перенесли на ОРТ, изменив название на «Новая реальность». В программе Супонев рассказывал и показывал игры для Dendy, Mega Drive, Game Boy и Super Nintendo.