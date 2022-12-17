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Всё хорошее рано или поздно заканчивается — вышел тизер финального сезона сериала «Флэш»

Всё хорошее рано или поздно заканчивается — вышел тизер финального сезона сериала «Флэш»
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Канал The CW поделился небольшим тизером-трейлером финального сезона супергеройского сериала «Флэш». Ролик ясно даёт понять, что Барри Аллену в исполнении Гранта Гастина предстоит опасная и напряжённая битва со злом.

Сюжет финального сезона стартует практически сразу после противостояния с обратным Флэшем. Главный герой ещё сильнее сближается со своей возлюбленной Айрис Уэст, но на его долю выпадает самое суровое испытание в жизни.

Премьера шоу состоится 8 февраля 2023 года на канале The CW. Недавно президент отдела развлечений канала Брэд Шварц заявил, что сериал «Флэш» запомнят как одно из величайших шоу в истории CW. Шварц гордится этим сериалом.

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«Флэш» рассказывает про парня по имени Барри Аллен, который получает суперсилы и становится самым быстрым человеком во Вселенной. У шоу много фанатов, которым Флэш в исполнении Гастина нравится куда больше, чем когда его играл Эзра Миллер.

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