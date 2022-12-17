Утёк первый геймплей мобильной Assassin's Creed в Китае

В интернет слили кадры игрового процесса мобильной Assassin's Creed Jade (рабочее название), события которой разворачиваются в древнем Китае. В разработке экшена Ubisoft помогает китайский холдинг Tencent.

В ролике показывают Вэя Ю — убийцу первого императора Китая Циня Шихуанди. Вэй стал легендой среди ассасинов, которые признали его «своим» за борьбу против тирании и свободу китайского народа. Герой в видео демонстрирует мастерское владение парными мечами дао и копьём цян.

Assassin's Creed под рабочим названием Jade сейчас находится в стадии альфа-тестирования, но с кодовым названием Explore. В тестировании могут принять участие игроки, у которых есть iPhone 11 или более новая модель смартфона Apple.

Дата полноценного релиза проекта пока неизвестна.