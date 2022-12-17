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Анджей Сапковский любит сериалы по вселенной «Ведьмак» и участвует в их производстве

Анджей Сапковский любит сериалы по вселенной «Ведьмак» и участвует в их производстве
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Перед премьерой «Ведьмака: Происхождение» шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик рассказала, что автор оригинальных книг Анджей Сапковский участвует в создании шоу.

По её словам, Сапковский каждый год приезжает на съёмочную площадку, где нередко подсказывает актёрам, как их персонажи должны вести себя на экране. Он также заранее получает все сценарии. Но ежедневно работать над шоу он не очень хочет.

Анджей Сапковский каждый год приезжает на съёмочную площадку. Ему очень нравятся съёмки, он очень рад тому, что его идеи воплощаются в реальность. Например, он был на съёмках Каэр Морхена, самой большой локации, которую мы создали.

Сапковский получает все сценарии, и я знаю, что он смотрит эпизоды, я также в курсе, что они ему нравятся, но он не хочет участвовать в ежедневном процессе создания шоу.

Шоураннер отмечает, что автор вселенной «Ведьмак» не принимает активного участия в съёмочном процессе. Его больше интересует конечный результат. И он ему нравится.

Премьера шоу «Ведьмак: Происхождение» состоится 25 декабря на Netflix. Первый сезон будет состоять из четырёх эпизодов.

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