Марго Робби одобрила Леди Гагу в роли Харли Квинн в «Джокере 2»

Марго Робби очень рада, что Леди Гага воплотит на экране взбалмошную Харли Квинн в фильме «Джокер: Безумие на двоих». В беседе с журналистами на премьере фильма «Вавилон» Робби отметила, что она всегда хотела, чтобы возлюбленная Джокера стала героем, которого будут играть самые разные актрисы.

Всё, на что я когда-либо могла надеяться в отношении Харли, так это то, что она станет одним из персонажей вроде Бэтмена или Гамлета, чьи роли передаются от актёра к актёру. Каждый мечтает их сыграть.

В конце прошлой недели Warner Bros. опубликовала первый кадр из «Джокера: Безумие на двоих». На нём героя Хоакина Феникса бреют и готовят к заключению в лечебнице Аркхем, куда он попадает в финале первой части. Первым кадром авторы также подтвердили, что съёмочный процесс уже идёт.

«Безумие на двоих» продолжит историю Джокера — одного из самых известных злодеев в комиксах DC. Сиквел частично станет мюзиклом и расскажет о знакомстве героя со своей возлюбленной Харли Квинн в лечебнице Аркхем.