Нейросеть перенесла Генри Кавилла в мир Warhammer 40,000

На днях стало известно, что Amazon приобрела права на экранизацию Warhammer 40,000. Студия будет снимать фильмы и сериалы по культовой вселенной, а возглавит производство большой фанат франшизы Генри Кавилл, он снимется и в нескольких фильмах. Эту новость подхватили фанаты актёра, один из них с помощью нейросети показал, как Кавилл выглядит в образе героя из мира Warhammer.

Генри Кавилл во вселенной Warhammer 40,000

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Судя по всему, сделка стала возможной именно потому, что недавно Кавилл покинул сразу две вселенные: «Ведьмака» и киновселенную DC. Каким будет первый проект Warhammer в кино, актёр не сообщил.

По информации издания The Hollywood Reporter, глава DC Studios Джеймс Ганн уже пишет сценарий для нового фильма про Супермена. Главную роль в нём сыграет не Генри Кавилл.