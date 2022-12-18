Нейросеть перенесла Генри Кавилла в мир Warhammer 40,000

На днях стало известно, что Amazon приобрела права на экранизацию Warhammer 40,000. Студия будет снимать фильмы и сериалы по культовой вселенной, а возглавит производство большой фанат франшизы Генри Кавилл, он снимется и в нескольких фильмах. Эту новость подхватили фанаты актёра, один из них с помощью нейросети показал, как Кавилл выглядит в образе героя из мира Warhammer.
Генри Кавилл во вселенной Warhammer 40,000
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Фото: Reddit
Судя по всему, сделка стала возможной именно потому, что недавно Кавилл покинул сразу две вселенные: «Ведьмака» и киновселенную DC. Каким будет первый проект Warhammer в кино, актёр не сообщил.
По информации издания The Hollywood Reporter, глава DC Studios Джеймс Ганн уже пишет сценарий для нового фильма про Супермена. Главную роль в нём сыграет не Генри Кавилл.
- 18 декабря 2022
-
13:08
-
12:23
- 17 декабря 2022
-
20:25
-
18:59
-
18:41
-
18:18
-
17:42
-
17:01
-
16:26
-
15:46
-
15:22
-
14:51
-
14:12
-
13:35
-
13:03
-
12:39
-
10:40
-
10:07
-
02:25
-
00:55
-
00:40
- 16 декабря 2022
-
22:47
-
22:33
-
21:55
-
21:29
-
21:00
-
20:25
-
19:59
-
19:28
-
19:03
-
18:44
-
18:30
-
17:44
-
17:31
-
17:09