Microsoft собирается внедрить рекламу прямо в игры

Недавно Microsoft подала патент на технологию отображения персональной рекламы для игроков, использующих облачные игровые сервисы, — вероятно, речь идёт о Game Pass. Сообщается, что «персонализированный контент» компания собирается транслировать прямо во время игровых сессий.
Согласно патенту, реклама может отображаться не только в «среде игровых миров», но и на персонажах и объектах. Регистрация патента не значит, что компания точно собирается внедрять рекламу в Game Pass. Она может просто защищать свои технологии, идеи и наработки.
Скорее всего, Microsoft понимает, что внедрение рекламы в платные облачные сервисы аудитория воспримет негативно.
В этом месяце Microsoft объявила о повышении цен на свои новые игры для Xbox до $ 70 (ранее они продавались за $ 60).
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