Microsoft собирается внедрить рекламу прямо в игры

Недавно Microsoft подала патент на технологию отображения персональной рекламы для игроков, использующих облачные игровые сервисы, — вероятно, речь идёт о Game Pass. Сообщается, что «персонализированный контент» компания собирается транслировать прямо во время игровых сессий.

Согласно патенту, реклама может отображаться не только в «среде игровых миров», но и на персонажах и объектах. Регистрация патента не значит, что компания точно собирается внедрять рекламу в Game Pass. Она может просто защищать свои технологии, идеи и наработки.

Скорее всего, Microsoft понимает, что внедрение рекламы в платные облачные сервисы аудитория воспримет негативно.

В этом месяце Microsoft объявила о повышении цен на свои новые игры для Xbox до $ 70 (ранее они продавались за $ 60).