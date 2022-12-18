Квентин Тарантино в фильме «Бесславные ублюдки» писал героя под Адама Сэндлера

Квентин Тарантино в новом выпуске подкаста Club Random рассказал, что ещё до старта производства «Бесславных ублюдков» он готовил в нём роль для Адама Сэндлера. Для звезды «Не шутите с Зоханом» и «50 первых поцелуев» Квентин разработал сержанта Донни Доновица. В этом подкасте режиссёр общался со своим коллегой — постановщиком Джадом Апатоу.

Тарантино даже давал Сэндлеру прочитать сценарий, и он актёру очень понравился.

Я написал роль Жида-медведя специально для Адама Сэндлера. Когда мы снимали «Никки», он мне всё говорил: «Ух, блин, мне дадут дубасить нацистов битой? Вот это шикарный сценарий! Жду не дождусь! Мне не терпится, чёрт побери!»

Но у режиссёра и комика не сошлись рабочие графики. Тарантино начал снимать «Бесславных ублюдков» в одно время с «Приколистами» Джадда Апатоу. Сам Апатоу признался, что жалеет о том, что не знал о старте съёмок «Ублюдков» одновременно с производством его картины. Квентин ответил, что ничего страшного в итоге не произошло — для Сэндлера «Приколисты» были очень важным личным проектом.

Тарантино отметил, что найти замену Сэндлеру было непросто, потому что все известные актёры еврейского происхождения были задействованы на съёмках у Джадда Апатоу. Но Квентин в итоге нашёл Элая Рота, и он прекрасно справился с образом Жида-медведя.