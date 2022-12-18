Авторы The Division набирают команду тестеров для новой игры по «Звёздным войнам»

Massive Entertainment ранее разработала The Division, а сейчас студия трудится над Avatar: Frontiers of Pandora. При этом команда уже набирает тестеров новой игры по вселенной «Звёздные войны», которую тоже издаст Ubisoft.

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Разработчики отмечают, что они ищут тестировщиков, которые живут в городе Мальмё (Швеция) или недалеко от него. По словам команды, они принимают «всех геймеров, чтобы создавать лучшие проекты».

Недавно стало известно, что Avatar: Frontiers of Pandora, которую разрабатывает Massive Entertainment, — канон киновселенной «Аватар». События экшена прямо связаны с фильмом «Аватар: Путь воды». Эту информацию подтвердили разработчики проекта.

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора сразу после пролога фильма «Аватар: Путь воды». Финал игры произойдёт перед завершением прыжка во времени на год вперёд, который показывают в картине.