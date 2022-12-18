Авторы Amnesia: The Bunker показали первый геймплей с оружием за много лет

Frictional Games опубликовала новый ролик, посвящённый хоррору Amnesia: The Bunker. В видео показали перезарядку револьвера. The Bunker станет первой игрой серии, в которой герой сможет пользоваться огнестрельным оружием.
Револьвер не единственное оружие в Amnesia: The Bunker — на странице игры в Steam есть превью, в котором протагонист убивает врагов гранатой.
В Amnesia: The Bunker игроки получат относительную свободу действий. Они смогут исследовать мир, а справляться с трудностями они смогут так, как им удобнее. По словам авторов, в игре нет заскриптованных событий — действо будет разворачиваться буквально на лету, даря пользователям ощущение реалистичной угрозы.
Amnesia: The Bunker выйдет на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК в марте 2023 года. На релизе проект будет доступен и в сервисе Game Pass.
- 18 декабря 2022
-
17:51
-
17:48
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
16:39
-
16:27
-
16:24
-
15:48
-
15:18
-
14:40
-
14:01
-
13:08
-
12:23
- 17 декабря 2022
-
20:25
-
18:59
-
18:41
-
18:18
-
17:42
-
17:01
-
16:26
-
15:46
-
15:22
-
14:51
-
14:12
-
13:35
-
13:03
-
12:39
-
10:40
-
10:07
-
02:25
-
00:55
-
00:40
- 16 декабря 2022
-
22:47