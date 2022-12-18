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Авторы Amnesia: The Bunker показали первый геймплей с оружием за много лет

Авторы Amnesia: The Bunker показали первый геймплей с оружием за много лет
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Frictional Games опубликовала новый ролик, посвящённый хоррору Amnesia: The Bunker. В видео показали перезарядку револьвера. The Bunker станет первой игрой серии, в которой герой сможет пользоваться огнестрельным оружием.

Револьвер не единственное оружие в Amnesia: The Bunker — на странице игры в Steam есть превью, в котором протагонист убивает врагов гранатой.

В Amnesia: The Bunker игроки получат относительную свободу действий. Они смогут исследовать мир, а справляться с трудностями они смогут так, как им удобнее. По словам авторов, в игре нет заскриптованных событий — действо будет разворачиваться буквально на лету, даря пользователям ощущение реалистичной угрозы.

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Amnesia: The Bunker выйдет на консолях PlayStation и Xbox, а также на ПК в марте 2023 года. На релизе проект будет доступен и в сервисе Game Pass.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Frictional Games

Источник: «Чемпионат»

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