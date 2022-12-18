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Культовую «Песнь моря» вновь покажут в кинотеатрах России

Культовую «Песнь моря» вновь покажут в кинотеатрах России
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С 22 декабря в кинотеатрах России стартует повторный прокат культового мультфильма «Песнь моря». Автор этой сказки — выдающийся ирландский аниматор Томм Мур.

«Песнь моря» пропитана ирландским фольклором. Мультфильм рассказывает о путешествии брата и сестры по исчезающему миру древних сказаний и магии. Сеансы пройдут и в дубляже, и на английском языке с русскими субтитрами.

Десятилетний Бен живет на островном маяке вместе с отцом Конором и маленькой сестрёнкой Сиршей. Девочка всё никак не заговорит, но зато обнаруживается, что она шелки, то есть принадлежит к народу людей-тюленей, как и исчезнувшая шесть лет назад мать.

Напуганный Конор отправляет детей в город к бабушке, но Бен жаждет вернуться, а Сиршу продолжает звать море. Так начинается их полное приключений путешествие домой…
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