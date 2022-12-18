Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стримерша Amouranth анонсировала энергетики со вкусом воды из своей ванны

Стримерша Amouranth анонсировала энергетики со вкусом воды из своей ванны
Комментарии

Знаменитая стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса готовит к выпуску энергетический напиток со вкусом из своей ванны, в которой она обычно стримит. Об этом девушка рассказала на подкасте 100 Thieves Cast. По её словам, этот напиток предназначен для её самых преданных поклонников.

Она отметила, что эти энергетики будут передавать реальный вкус «воды из ванны девушки-геймера». А продавать это чудо она планирует в маленьких баночках. Ранее Кейтлин продавала не энергетический напиток, а просто воду из своей ванны.

По итогам первого квартала 2022 года витьюберша IronMouse сместила Кейтлин Amouranth Сирагусу с первой строчки рейтинга самых популярных стримерш на платформе Twitch – 10,76 против 8,05 млн часов просмотра соответственно.

Знаменитая Amouranth покоряет новые высоты. Для яркой девушки нет никаких границ Знаменитая Amouranth покоряет новые высоты. Для яркой девушки нет никаких границ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022