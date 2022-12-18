Стримерша Amouranth анонсировала энергетики со вкусом воды из своей ванны

Знаменитая стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса готовит к выпуску энергетический напиток со вкусом из своей ванны, в которой она обычно стримит. Об этом девушка рассказала на подкасте 100 Thieves Cast. По её словам, этот напиток предназначен для её самых преданных поклонников.

Она отметила, что эти энергетики будут передавать реальный вкус «воды из ванны девушки-геймера». А продавать это чудо она планирует в маленьких баночках. Ранее Кейтлин продавала не энергетический напиток, а просто воду из своей ванны.

По итогам первого квартала 2022 года витьюберша IronMouse сместила Кейтлин Amouranth Сирагусу с первой строчки рейтинга самых популярных стримерш на платформе Twitch – 10,76 против 8,05 млн часов просмотра соответственно.