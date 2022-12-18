Россиянин Лев levik Меркулов вышел в плей-офф чемпионата мира по Hearthstone
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Российский киберспортсмен Лев levik Меркулов занял первое место в группе D на Hearthstone World Championship 2022, главном турнире по карточной стратегии от Blizzard.
Две победы — 3:1 над Хваном Xiaobai Дехаем из Китая и 3:0 над немцем Рафаэлем BunnyHoppor Пилтцером — позволили нашему игроку обеспечить себе место в четвертьфинале турнира.
Матч плей-офф пройдут по системе single-elimination сегодня ночью. На первом этапе Левик сыграет с Ватару posesi Ишибашу из Японии.
Фото: Liquipedia
Чемпионат мира Hearthstone World Championship 2022 проходит с 16 по 18 декабря в формате онлайн. Лучшие игроки мира сражаются за призовой фонд в размере $ 500 тыс. Лев levik Меркулов оказался единственным участником финального этапа из России.
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