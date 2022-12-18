«Аватар: Путь воды» показывает почти рекордные сборы по миру

Итоговые результаты «Аватара: Путь воды» в домашнем прокате — $ 134 млн. Завтра результаты финализируют, но вряд ли они сильно поменяются.

Аналитики ожидали больший старт для сиквела самого успешного фильма в истории, от $ 150 млн до $ 175 млн, однако итоговый результат всё равно более чем достойный. Это шестой показатель с начала пандемии где-то на уровне «Бэтмена».

По миру показатели куда лучше — $ 300,5 млн. Основные сборы пришлись на Китай ($ 57,1 млн), Южную Корею ($ 24,7 млн), Германию ($ 19,9 млн), Францию ($ 19,8 млн), и Индию ($ 18,1 млн).

В итоге общие сборы сейчас — $ 434,5 млн. И это уже второй результат с февраля 2020 года. Лучше себя на старте показал лишь «Человек-паук: Нет пути домой» — ему в эпоху после пандемии на старте удалось взять рекордные $ 600 млн.

Для Джеймса Кэмерона, который снял один из самых кассовых фильмов в истории, это лучший старт. Первый «Аватар» в своё время запустился со скромными $ 77 млн в США, но в конечном итоге собрал почти $ 3 млрд по всему миру.